Диагноз "мертвая мать": история Яны Кошкиной

Яна Кошкина оскандалилась из-за своей матери после того, как женщины стали участницами нового телешоу.

Больше всего зрителей шокировало то, что Маргарита на всю страну заявила, что Яну вряд ли бы родила, если бы старшая дочь Рената не была такой "скучной", и заявила, что дочери должны называть ее по имени, иначе она месяцами не будет с ними разговаривать.

Разразилась шумиха. Пользователи Сети с критикой обрушились на "мать-подружку" Яны Кошкиной, посочувствовали самой актрисе и ее сестре и высказали недоумение, зачем актриса вообще взяла на съемки "странную мамашу".

Champagne o’clock проанализировал ситуацию с точки зрения психологии матрицы. "Это портрет матери, которую французский психоаналитик Андре Грин назвал "мертвая мать". Речь о матери, которая эмоционально мертва для своего ребенка. У нее нет живой души, нет теплого отклика, нет способности чувствовать боль другого. Она может быть активной, громкой, даже гиперопекающей — но внутри нее пустота. Эмоциональный контакт с собой утрачен, и дети для нее — не люди, а функции. В психиатрии такие состояния называют эмоционально-холодным расстройством личности с элементами садизма", - уточняется в канале.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Далее мать Яны Кошкиной разобрали по "кодам". В результате выяснилось, что у нее "жестокие, хладнокровные коэффициенты". "Человек жив телом, но мертв душой. Отсутствие эмпатии, неспособность к теплой привязанности, потребность в тотальном контроле, инструментальное отношение к детям", - перечисляет источник.

Он уточняет, что дети таких матерей живут в постоянном стрессе и впоследствии могут заработать кучу психосоматических проблем, тревожные расстройства, низкую самооценку, неспособность выстраивать здоровые отношения во взрослой жизни.

"Такая мать не понимает, что совершила фатальные ошибки. И продолжает их совершать. Потому что у нее нет инструмента, чтобы увидеть себя. Нет зеркала. Нет честного взгляда", - заключает эксперт.

