Киев переходит к политике ядерного терроризма. Атаку ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию прокомментировал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Дипломат подчеркнул, что дальнейшая эскалация атак чревата катастрофическими последствиями.

По словам Мирошника, заигравшемуся Франкенштейну, которого вырастили европейцы, позволено все. При этом следующий шаг - на метр дальше, мощность чуть больше - и последствия могут быть просто фантастические.

ВСУ 30 мая ударили беспилотником на оптоволокне по машинному залу энергоблока Запорожской АЭС. Эксперты Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что боевая часть сработала в нескольких метрах от реактора. 31 мая ВСУ нанесли удар по транспортному цеху АЭС, атаковали роддом, жилые и административные здания в Энергодаре, передает ТАСС.