Стало известно о россиянах на борту задержанного Францией танкера

Посольство России в Париже в официальном порядке запросило у французских властей информацию о наличии российского гражданства у членов экипажа задержанного танкера Tagor. МИД Франции до сих пор не ответил на запрос, сообщили в дипведомстве.

О задержании танкера Tagor, якобы шедшего из Мурманска, ранее сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон. Французские власти заявляют, что судно нарушает антироссийские санкции.

По предварительным данным посольства России, капитаном захваченного французскими ВМС в Атлантическом океане танкера Tagor является российский гражданин. При этом, как подчеркнули в диппредставительстве, французская сторона не уведомила посольство о своих действиях в отношении этого судна, передает ТАСС.