Алсу назвала Жасмин хулиганкой: "С виду приличная девочка, но на самом деле еще та штучка"

Недавно певица Жасмин выступила с сольным концертом. На мероприятии отметилась и ее коллега Алсу.

Певица Жасмин (настоящее имя Сара Шор) презентовала новую программу, которую назвала "Головоломка". Артистка представила не только свежие композиции, но и знаменитые песни, которые стали хитами. Поддержать Жасмин на сцену вышли ее коллеги: Лев Лещенко, Сосо Павлиашвили, Маш Милаш и другие артисты.

Отметилась на шоу и Алсу. Однако она пришла на концерт в качестве зрителя. "Буквально на прошлой неделе мы пели в караоке. Было очень весело. Это был девичник. Жасмин – хулиганка. С виду приличная девочка, но на самом деле еще та штучка", - сообщила Алсу Teleprogramma.org.

Певица рассказала, что давно знакома с Жасмин. "Я примерно на год раньше начала свой творческий путь. Мне кажется, мы познакомились еще до того, как Жасмин начала петь. У нас были одни авторы. Автор моей первой песни тоже писал для Жасмин, и с ней работал звукорежиссер Валерий Демьянов. Так что наши творческие пути пересекались", - отметила артистка.

Алсу расхвалила Жасмин. Она обратила внимание, что певица отлично выглядит: она похудела и "взялась за себя".

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>