ВС России за минувшие сутки освободили населенный пункт Тихоновска в ДНР.

Село взяли под контроль бойцы подразделений Южной группировки войск, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Тихоновка расположена в Краматорском районе ДНР, на западном берегу канала "Северский Донец – Донбасс".

Кроме того, за прошедшие сутки бойцы "Южной" группировки войск нанесли поражение девяти бригадам ВСУ в шести районах населенных пунктов. Противник потерял до 120 человек и 21 единицу оружия.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы взяли Бударки и Караичное в Харьковской области, а также Новоподгорное и Лесное в Днепропетровской области.