Сегодня - в День защиты детей - в Москве открылся новый корпус отделения Института иммунологии. Там будут оказывать высокотехнологичную помощь маленьким пациентам со всей страны, страдающими самыми сложными аллерго- и иммунологическими патологиями.

Также планируют разрабатывать и внедрять инновационные методы диагностики и терапии. Здание возвели всего за год. Одна из ключевых особенностей проекта - концепция единой терапевтической среды - на всех этапах лечения родители могут находиться рядом с ребёнком.

"Они не волнуются, у них хорошее настроение, есть все условия, чтобы они могли выздоравливать. Мы очень рады, что Центр уже сегодня зажил своей жизнью, поступили первые наши пациенты маленькие. И хотим пожелать этому Центру больших успехов для того, чтобы укреплять здоровье наших людей, больших и маленьких", - рассказал Вероника Скворцова, руководитель Федерального медико-биологического агентства.