Автопробег "Города-герои - города героев" стартует 22 июня

Масштабная патриотическая акция - автопробег "Города-герои - города героев" стартует в российской столице в знаковую для страны дату - 22 июня - в день 85-летия начала Великой Отечественной войны.

Подготовку к мероприятию обсудили сегодня на пресс-конференции в Москве. Как заявили организаторы, в этом году центральной идеей проекта станет тема народного ополчения.

Участники вспомнят боевой путь столичных добровольческих формирований, а также отрядов, созданных в других регионах страны. Маршрут автопробега пройдет через все 11 городов - героев России и Белоруссии - от Москвы до Бреста, от Мурманска до Севастополя. В каждом городе экипажи совершат остановки, во время которых примут участие в торжественных мероприятиях.

"Наша основная задача - прославление звания "Город - герой". Это народный героизм, традиции народного ополчения. Вот этот настоящий дух москвичей, настоящий дух ополченцев сохраняется во всех нас. И наш совместный автопробег, который объединяет Россию, объединяет Белоруссию, ещё раз подчеркивает, что наш народ не сломить никогда", - отметил Алексей Шапошников, председатель Московской городской Думы.