Общественные наблюдатели следят за проведением ЕГЭ в Москве

Как всегда, перед экзаменом царит атмосфера волнения и предвкушения перемен. До начала аттестации еще час. Выпускники, сдающие литературу, повторяют произведения и обсуждают возможные задания.

Весь год одиннадцатиклассники усердно готовились к этому испытанию - усиленно занимались на практикумах в школах и с репетиторами. В своих силах уверены, но все же и на удачу надеются.

От количества итоговых баллов зависит многое. Большинство ребят четко представляет, куда хотели бы поступить и какую профессию выбрать. Проверять свои знания по литературе в школу номер 58 пришли более 170 одиннадцатиклассников.

Строгие правила остаются неизменными. Обязательно чёрная гелиевая ручка, паспорт без обложки. По желанию можно взять шоколадку, лекарство и воду, но только без этикетки.

Следят за соблюдением прав детей общественные наблюдатели. Им важно, чтобы процесс сдачи экзамена был понятным и комфортным.

"У нас есть вопросы, которые мы отслеживаем. Например, наличие металлоискателей, чтобы до ребят, которые сдают экзамен, не дотрагивались. Чтобы ЕГЭ проходил честно и по всем правилам, в каждом кабинете установлено видеонаблюдение", - рассказала Елена Ганичева, общественный наблюдатель.

"У нас сегодня 3 члена государственной экзаменационной комиссии, медицинский работник также присутствует. В нашей школе пункт проведения экзамена работает первый год, сегодня первый день, поэтому мы волнуемся, но все обучены, все знают свои обязанности", - рассказала Виктория Пашалы, руководитель пункта проведения экзамена №2058.

Ровно в 10 часов более 20 тысяч московских одиннадцатиклассников сели за парты, чтобы ответить на вопросы по истории, литературе и химии.

"Для такого большого количества сдающих в Москве организованы 570 пунктов проведения экзамена. Многие ребята у нас в Москве проходили тренировочные мероприятия, поэтому с процедурой они хорошо знакомы", - сообщила Тамара Романова, заместитель начальника Управления государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента образования и науки города Москвы.

Практика показывает, что после первого ЕГЭ сдавать оставшиеся предметы не так страшно. В четверг одиннадцатиклассников ждет первый обязательный экзамен - по русскому языку, а следующая неделя начнется для выпускников с ЕГЭ по математике.