Собянин: К проекту "Лето в Москве" присоединилось более 1,4 тыс. компаний

Почти полторы тысячи компаний присоединились к столичному проекту "Лето в Москве" к новому сезону. Он уже стартовал на более чем 500 площадках по всему городу.

Как рассказал сегодня Сергей Собянин в социальных сетях, главная тема - "Время быть вместе". Подготовлены активности, образовательные программы, пикниковые зоны.

Организованы летние кинотеатры. Например, на Северном речном вокзале проходят показы отечественных и зарубежных фильмов под открытым небом. Посетить сеанс можно по предварительной регистрации.

Мэр подчеркнул: участие в проекте "Лето в Москве" - это отличная возможность для компаний находиться в эпицентре городского трафика, продвигать бренд и получать информационную поддержку.