В московской школе №444 прошла благотворительная ярмарка

В столичной школе №444 прошла благотворительная ярмарка, средства от которой традиционно переведут "Народному фронту" для бойцов СВО.

На фронте сейчас ученики и родители этой школы, поэтому к такому мероприятию здесь относятся очень ответственно. Заранее готовят разные поделки, угощения, которые потом и продают.

Посетить ярмарку могут как родители, так и местные жители. Всего за несколько лет было собрано более трёх миллионов рублей. Есть уже и свои истории.

"Несколько лет назад с фронта пришел родитель нашего ученика. Вернулся раненый. Ему требовался протез. Вместе со всеми, вместе со школой, от благотворительной ярмарки помогли ему встать на ноги. И в этом году он на своих ногах придет на выпускной своего сына, 11-классника", - рассказала Ирина Акулова, директор школы №444.