Россияне могут стать кандидатами в космонавты, подав заявление на "Госуслугах"

Звездный городок. Кажется, отсюда рукой подать до орбиты. Но даже чтобы просто попасть сюда в рамках экскурсии, нужно заранее записываться, чего уж говорить о планах стать космонавтом. И если раньше кандидаты писали письма, теперь подать заявку можно онлайн, на портале "Госуслуг". Строгие требования от этого, конечно, не изменились, но путь к звездам стал доступней.

"Должен быть гражданин Российской Федерации, он должен быть дееспособным, он не должен находится под следствием или иметь судимости. Возраст не должен превышать 35 лет по состоянию на 31 декабря прошлого года. Является требование по образованию определённые, по опыту работы", - рассказал Евгений Андреев, заместитель начальника отдела отбора кандидатов центра подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина.

А еще владение хотя бы одним иностранным языком, отличное здоровье и психическая устойчивость. Подать заявку онлайн можно до 30 июня. И это, пожалуй, самый простой шаг на пути к мечте.

Это одно из первых испытаний. Вестибулярное кресло. Кажется, задача у кандидата простая, нужно закрыть глаза и выполнять наклоны головой. Вот только вращаться придется со скоростью 180 градусов в секунду. И так на протяжении 10 минут. Именно здесь проверяют, как организм переносит состояние невесомости и перегрузки. Специалисты говорят, натренировать вестибулярный аппарат можно, самое главное желание. Еще один фундамент космонавта - физическая подготовка. Оценивают не просто силу, но и выносливость.

"Потенциальному претенденту мы предлагаем выполнить 13 упражнений на основные физические качества, плюс мы смотрим потенциального претендента на уровень его подготовленности по специальной физической подготовки и пару упражнений по бортовой физической подготовки", - сообщил Евгений Шемчук, главный тренер-преподаватель отдела физической подготовки центра подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина.

305 тон метала и 18 метров радиуса вращения. Центрифуга ЦФ-18 - единственная в мире по своим характеристикам. Внутри кабины она создаёт перегрузки до 8 единиц и до 30 — в испытательных целях. На ней будущие космонавты учатся переносить критические физические нагрузки, которые возникают при старте ракеты и возвращении спускаемого аппарата на Землю. Конечно, за больше чем 40 лет эксплуатации центрифугу модернизировали, но принцип вращать человека создавая нагрузки остался прежним. Через нее прошли и те, кто летал на "Союзах", и те, кто готовится к полётам на новых кораблях. И это испытание до сих пор считается одним из самых сложных. Но и это еще не все.

"Офтальмологическая дуга, на которой загораются по периферии лампочки, которые космонавт должен быстро гасить, мало того, он должен видеть периферическим зрением, потому что на перегрузке сужается угол зрения", - пояснил Олег Иващук, начальник отделения динамических тренажёров центра подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина.

Но даже тем, кто пройдёт отбор и выдержит все испытания, предстоит еще долгий путь к старту, ведь космос не прощает ошибок. Изменить свою судьбу можно, главное желание и ежедневный труд.