Стены московского "Дизайн завода" превратились в гигантское полотно, на котором художники из разных городов создали огромный мурал.

Участники устроили настоящий батл. У каждой команды было чёткое задание, чтобы в итоге создать единую композицию. Получилась целая экосистема, где живой мир объединился с технологиями.

Художники не просто соревновались, а демонстрировали высокий стиль граффити и скорость нанесения рисунка. Курировал фестиваль финалист премии "Россия - страна возможностей" - художник Дмитрий Дерябин, задав тон акции.