В Кремле назвали пиратством задержание Францией танкера

Задержание Францией российского танкера незаконно. Действия Парижа граничат с пиратством, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О задержании танкера Tagor, шедшего из Мурманска, ранее сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон. Французские власти заявляют, что судно нарушает антироссийские санкции. По предварительным данным посольства России, капитаном танкера является российский гражданин.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия предпринимает меры для обеспечения сохранности грузов в море. Москва продолжит эту работу с учетом негативного опыта, приводит слова Пескова РИА Новости.