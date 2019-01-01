Сын Децла живет за счет девушки и ютится в квартире бабушки

В ночь на 3 февраля 2019 года скончался легендарный рэпер "нулевых" Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл. Музыкант отправился в Ижевск на частную вечеринку. Никто и предположить не мог, что после выступления жизнь Децла трагически оборвется.

У артиста остался сын Антоний Толмацкий. Ему 20 лет. Он пошел по стопам отца и тоже стал рэпером. Тони называет себя Juzeppe Junior (Джузеппе-младший). Такой псевдоним он выбрал неспроста, ведь в последние годы своей жизни Децл читал рэп под именем Джузеппе Жестко.

Тони живет с девушкой Дианой в квартире своей бабушки. Юный артист не скрывает, что находится на содержании своей избранницы. "Это стыдно и позорно, но она меня радует, наверное, даже больше, чем я ее", - признался Толмацкий.

Артист много времени проводит на студии. А еще деньги уходят на психолога. Кроме того, Тони учится на журналиста. "Это создает огромную финансовую дыру в моем кармане. Я просто нервный, агрессивный и злой иногда бываю...", - отметил Антоний.

Девушка Толмацкого работает SMM-менеджером. Она старше Антония на пять лет. Диана очень любит избранника и часто балует. Например, недавно она подарила Тони телефон и наушники. Тот, в свою очередь, тоже старается зарабатывать. "Когда у меня есть деньги, конечно, я стараюсь закрыть все, что могу. Но я, к сожалению, сын музыканта и модели, поэтому у меня бабки — извините. Она, наверное, единственная, кто работает", - сообщил Толмацкий.

В программе "Ты не поверишь!" Антоний рассказал, что не поддерживает связи с матерью и дедушкой и хочет накопить деньги на свадьбу с избранницей. "Проблема в том, что я недостаточно известный для того, чтобы не позволять себе ездить на общественном транспорте, но достаточно известный, чтобы не работать там где-то в сервисе", - заключил сын Децла.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>