Украинский лидер Владимир Зеленский совершил фатальную ошибку. Он теряет доверие в Польше из-за прославления бандитов Украинской повстанческой армии* (организация признана экстремистской и запрещена в России). Глава МВД Польши Томаш Семоняк признался, что не понимает действия главы киевского режима.

По словам польского министра, действия Зеленского неприемлемы. Он теряет сердца поляков. Тот факт, что УПА* - преступная организация, ответственная за расправы над поляками на Волыни, каким-либо образом почитается — это абсолютная катастрофа, приводит слова Семоняка РИА Новости.

Президент Польши Кароль Навроцкий 29 мая прокомментировал решение украинского лидера присвоить центру специальных операций "Север" звание "герои УПА*". Польский лидер предложил лишить Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла.

