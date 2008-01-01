Вдова обобрала родню Михаила Пуговкина до нитки

Михаил Пуговкин скончался 25 июля 2008 года. Похоронили актера на престижном участке Ваганьковского кладбища столицы. Спустя время на могиле Пуговкина появился оригинальный памятник, выполненный в виде киноленты.

Последнее пристанище Пуговкина всегда ухоженное, поклонники даже зимой приносят любимому артисту живые цветы. Иногда на лавочке у могилы можно встретить и тех, кто пришел помянуть артиста. Даже спустя почти 18 лет после похорон актера помнят и любят.

Однако память Михаила Пуговкина омрачил скандал. Вскоре после смерти артиста его единственная дочь Елена узнала, что актер не оставил завещания. Всё, что он нажил — а это три московские квартиры общей площадью более 200 квадратных метров, дача в Истринском районе, подаренная губернатором, автомобиль и деньги на счетах — было переоформлено на супругу Ирину еще при жизни артиста. А дочь и внук Михаил остались ни с чем. Вдова также оформила на себя контроль над творческим наследием актера, перевезя его "Центр Михаила Пуговкина" в Ростов-на-Дону, сообщает aif.ru.

Получив квартиры, вдова продала всю недвижимость. Вырученные деньги позволили ее родным, которые никакого отношения к Пуговкину не имели, приобрести новые просторные апартаменты в столице. Сама же вдова переехала в Ростов-на-Дону. Там она доживала свой век в скромной однокомнатной квартире ветхого дома. В 2024 году она умерла в нищете.

Говорят, конфликт между дочкой и вдовой Пуговкина был не только имущественным, но и личным. Елена обвиняла Ирину, что та якобы вернула актера к пагубной привычке, от которой его долго лечила предыдущая супруга. Также дочь заявляла, что Ирина ограничивала общение отца с родными, не пуская их на порог. В ответ Ирина утверждала, что дочь сама забыла Пуговкина — не приезжала к нему и не интересовалась его жизнью.

Отметим, что россияне навсегда запомнили Михаила Пуговкина по фильмам легендарных режиссеров Леонида Гайдая и Александра Роу. Фильмы "Девчата", "Операция "Ы", "Иван Васильевич меняет профессию" сделали Пуговкина всенародным любимцем. В сказках Роу "Огонь, вода и... медные трубы" и "Варвара-краса, длинная коса" он блистательно сыграл царей. А последней работой Михаила Ивановича стал сериал "Бриллианты для Джульетты", который вышел в 2004 году.

