Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Овны

Не ставьте дела вплотную друг к другу. Если весь день расписан по минутам, любая задержка начнёт раздражать сильнее обычного и собьёт настроение.

Тельцы

Перед покупкой для дома сначала подумайте, где эта вещь будет стоять и как часто вы вообще будете ей пользоваться. Это поможет избежать лишних трат и спонтанных заказов.

Близнецы

Не пытайтесь отвечать всем сразу. Спокойно закройте один разговор или один вопрос — потом переходите к следующему, иначе к вечеру будет ощущение хаоса.

Раки

Лучше заранее договориться с близкими, кто что делает и кто за что отвечает. Тогда вечером не придётся выяснять это на эмоциях и срочно всё переделывать.

Львы

На работе не обещайте сделать быстрее, чем реально можете. Сейчас лучше дать нормальный срок, чем потом спешить, нервничать и исправлять ошибки.

Девы

Разберите ближайшие несколько дней: встречи, покупки, важные дела, дорогу и мелкие бытовые вопросы. Не нужно сейчас пытаться организовать весь июнь целиком.

Весы

Если не хотите куда-то идти или участвовать в чужих планах — скажите прямо. Спокойный честный ответ сейчас лучше неудобных оправданий и внезапных отказов в последний момент.

Скорпионы

Посмотрите, сколько денег уходит на мелкие ежедневные расходы. Часто именно они создают ощущение, что деньги куда-то постоянно исчезают без понятной причины.

Стрельцы

Вас может потянуть всё резко поменять: маршрут, планы, компанию или место встречи. Не пытайтесь успеть сразу всё — выберите что-то одно и спокойно доведите день до конца.

Козероги

Не берите на себя чужие обязанности только потому, что умеете делать лучше. Иначе к вечеру будете заниматься не своими делами и злиться из-за потраченного времени.

Водолеи

Даже короткая смена обстановки сегодня помогает перезагрузиться. Пройдитесь другой дорогой, ненадолго выйдите из привычного ритма или просто смените место для обеда.

Рыбы

Оставьте себе немного времени без разговоров и постоянных сообщений. Иначе к вечеру появится ощущение, что день прошёл слишком шумно, быстро и совсем не про вас.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"