Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака

Овны

Не начинайте утро с чужих сообщений и просьб. Сначала разберитесь со своими делами, иначе к обеду будете решать чужие проблемы вместо своих задач.

Тельцы

Посмотрите, что у вас лежит в холодильнике и шкафах перед новой покупкой. Иногда дома уже есть всё нужное, просто оно спряталось за банкой с чем-то "на потом".

Близнецы

Если разговор не двигается с места - заканчивайте его. Не нужно по третьему кругу объяснять то, что человек уже решил не слышать.

Раки

Лучше заранее закрыть бытовые мелочи: оплата, запись, доставка, дорога. Тогда вечером не придётся срочно вспоминать, что вы опять что-то забыли.

Львы

На работе сегодня лучше не спорить из-за того, чей способ правильнее. Главное - чтобы дело двигалось, а не чтобы все признали вас победителем обсуждения.

Девы

Разберите вещи, которые всё время кочуют с места на место. Обычно именно они раздражают сильнее всего, хотя занимают совсем немного места.

Весы

Не соглашайтесь сразу на чужие планы. Сначала спокойно поймите, есть ли у вас на это силы, время и нормальное настроение.

Скорпионы

Если чувствуете, что устали от общения, - сократите его, а не терпите через силу. Спокойный вечер сейчас полезнее, чем встреча только ради приличия.

Стрельцы

Не тратьте полдня на выбор между "нормально" и "идеально". Сегодня лучше спокойно закончить дело, чем бесконечно его улучшать.

Козероги

Луна в вашем знаке добавляет желания все проверять и контролировать. Постарайтесь не возвращаться по пять раз к тому, что уже сделано.

Водолеи

Сделайте что-то полезное лично для себя, а не только для работы и других людей. Даже небольшой кусок времени на свои дела заметно улучшит настроение.

Рыбы

Не принимайте чужое плохое настроение на свой счет. Иногда человек просто устал, и это вообще не связано с вами.