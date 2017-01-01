Вучич отказался баллотироваться на новый президентский срок

Президент Сербии Александр Вучич - конституционный лидер. Он никогда не нарушает конституцию не будет баллотироваться на новый срок, заявил председатель наблюдательного совета государственной газовой компании "Сербиягаз", бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Вулин напомнил, что по сербской конституции президентом можно быть только два срока. Экс-премьер абсолютно уверен: президент Вучич останется частью новой политической жизни Сербии.

Александр Вучич впервые был избран президентом Сербии в 2017 году, а в 2022 был переизбран на второй срок. Он ранее сообщил, что может уйти в отставку в связи с приближающимся окончанием срока полномочий в 2027 году, передает ТАСС.