Очевидцы засняли мощный взрыв на севере Мальты

Мощный взрыв прогремел на севере Мальты - на складе готовой продукции фабрики фейерверков. Кадрами незапланированного пиротехнического шоу делятся очевидцы.

На видео запечатлен момент ЧП с разных ракурсов. Густой столб дыма можно было наблюдать практически со всех районов острова. По предварительным данным, жертв удалось избежать - инцидент произошёл до открытия рабочей смены.

Лёгкие ранения получили двое фермеров. Во многих зданиях выбиты стёкла, повреждены припаркованные автомобили. Причины ЧП устанавливают.