Брат Лерчек прервал молчание и выступил с заявлением: "Не будьте обманутыми!"

Валерия Чекалина, более известная как блогер Лерчек, борется с раком желудка. Многодетная мама узнала шокирующий диагноз после рождения четвертого ребенка. Болезнь уже распространилась по всему организму и перешла в четвертую стадию, но Валерия надеется побороть рак.

Вот только многие пользователи Сети не верят в тяжелый диагноз блогерши. Их удивляет, как Лерчек умудряется между курсами химиотерапии участвовать в фотосессиях, запускать новый бизнес, совершать длительные прогулки с детьми и даже якобы заниматься спортом.

А тут вышел на связь брат Валерии Родион. В своем блоге он сообщил, что Лерчек отправилась делать шестой курс химиотерапии. Брат вызвался ее сопровождать. Он отчитал тех, кто продолжает говорить о том, что на самом деле его сестра выдумала болезнь.

"Меня на самом деле очень сильно поражает, что многие люди не верят в то, что моя сестра болеет раком. Я, наверное, был бы очень гениальным сценаристом, если бы мы это все продумали. Так что, пожалуйста, не будьте обманутыми, не верьте всему, что пишут в Интернете, потому что там могут написать любое", - высказался Родион.

Также стало известно, что Валерии Чекалиной осталось сделать еще три процедуры до конца курса.

Напомним, что из-за ее смертельно опасной болезни суд приостановил уголовное дело в отношении блогера и снял домашний арест, чтобы Лерчек могла сосредоточиться на лечении. Это дало блогеру возможность не только посещать врачей, но и быть с детьми.

