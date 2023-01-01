Приговоренная к 12 годам тюрьмы Таисия Повалий потеряла все, но не сдалась

Еще в 2023 году Минюст Украины подал иск о конфискации имущества и песен Таисии Повалий. И вот недавно выяснилось, что решение вступило в силу. У артистки арестовали имущество - трехэтажный особняк, студию, автомобиль. Она потеряла буквально все: от личных вещей, детских украшений и наград до концертных платьев и дома.

Более того, на днях Таисия Повалий узнала, что Незалежная заочно приговорила ее к 12 годам лишения свободы. А единственный сын отказался от нее после того, как она перебралась жить в Россию. Денис не общается с матерью, лишь раз в год присылает ей короткое поздравление с днем рожденья. Он остался жить на Украине.

Однако артистка не сдается. Таисия Повалий перебралась жить в Россию, перевезла сюда и мать. Говорят, певица взяла в ипотеку особняк в Подмосковье и до сих пор гасит кредит. Артистка продолжает выходить на сцену, дает интервью. Так, Повалий призналась, что с детства знала, какое у нее предназначение.

"Я целеустремленная, хотя не могу сказать, что напористая и сильная, обычно мне нужна поддержка. Но желание чего-то достичь не раз меня спасало. Столько раз опускались руки, столько раз казалось: всё, карьера закончилась. Было грустно, я плакала и страдала. Но через несколько дней понимала, что справлюсь. Видимо, за мою веру в себя, в свои силы, за уверенность в том, что все равно я добьюсь своей цели, судьба ко мне была благосклонна", - поведала артистка.

Однако особенно пронзительно прозвучали ее слова о семье. По мнению Таисии Повалий, именно семья, а не работа, нужна женщине. "Карьера — это хорошо, но полное женское счастье — дом, уют, дети, даже мама, за которой приятно ухаживать. Для меня символ счастливой семьи — это большой круглый накрытый стол с пирогами, борщом, салом и голубцами...", - призналась Повалий aif.ru.