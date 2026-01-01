Песков оценил последствия возможной отмены безвиза Сербией

Последствия возможной отмены Сербией безвизового режима с Россией оценил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что такие решения, как правило, симметричны и принимаются на основе взаимности, передает ТАСС.

Ранее глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры Драган Станоевич заявил, что Белград может ввести визовый режим для граждан России. Таким образом Сербия выполнит требования ЕС о необходимых шагах по вступлению в союз. Вучич уже заявлял, что страна до конца 2026 года намерена выполнить все визовые и миграционные требования для евроинтеграции.

Как заявил, комментируя эти заявления, российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко, он надеется, что Белград в решении визового вопроса с Москвой будет исходить из рациональных соображений и не навредит двусторонним отношениям. Он добавил, что безвизовый режим с Россией приносит Сербии огромную пользу во всех сферах.