В Петербурге из роддома выписали четырех девочек-близняшек

В Санкт-Петербурге из роддома выписали маму сразу с четырьмя девочками. Случай - уникальный даже для мировой практики, потому что близнецы появились из одной яйцеклетки. Первые недели жизни крохи провели под наблюдением врачей. Но теперь все тревоги позади, семья едет домой.

Соня родилась второй - самая слабенькая. Вес - полтора килограмма. Да и сестры немногим больше. Чудом врачи сохранили беременность до 32 недели. Дальше ждать было очень рискованно.

"Скажем так, мы шли по лезвию ножа. Весь учебник акушерства был применен, чтобы мы дошли до сегодняшнего дня. Не только акушерства. Педиатрии, экстренной хирургии. Все было сконцентрировано. Вся мощь медицины Петербурга была привлечена", - рассказал Антон Михайлов, главный врач Перинатального центра № 17 (Санкт- Петербург).

Анна, София, Василиса и Анастасия. Родители долго не решались выбрать имена и никому не рассказывали о беременности. Врачи сразу предупредили - будет сложно.

Не просто редкий случай. Уникальный. Вероятность такой беременности и родов одна на 17 миллионов. А в России и вовсе это первая монохориальная тетраамниотическая четверня, все девочки - однояйцевые близнецы с идентичным набором хромосом.

Монохориальная- это когда оплодотворенная яйцеклетка вдруг начинает делиться. Так и случилось у Филипповых. Сначала УЗИ показало тройняшек. Позже врачи увидели четвертую девочку. У Марии уже есть взрослый сын. Он годами просил сестренку. Вся семья мечтала о девочке. А тут - такое чудо.

2 апреля в операционной работали сразу 30 врачей. Акушеры, анестезиологи. И по три неонатолога на каждую девочку. Из роддома бригады реанимации увезли малышек в детскую больницу и уже там - сначала в отделении интенсивной терапии, а после - патологии новорожденных - выхаживали уникальных близнецов.

"Сначала девочки не могли адекватно дышать, они кушали только через желудочный зонд. Но уже к возрасту трех недель медленно начали сосать из рожка, съедать весь объем пищи", - сообщила Юлия Горелик, главный неонатолог Санкт-Петербурга, заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации Детской городской больницы №1.

Вес каждой теперь больше трех килограммов. Как если бы девочки родились вовремя – например, сегодня. Но сегодня они уже едут домой. Рук родителей не хватает. Провожают врачи. Помогать будет социальная няня. А еще многодетная теперь семья получила в подарок автомобиль. Компактный. Когда близнецы подрастут, понадобится уже микроавтобус. Этот вопрос тоже обещали решить. Самое сложное сейчас для родителей - научиться различать своих малышек без подсказки цветных ниточек.