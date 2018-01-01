Роксана Бабаян и Михаил Державин: свадьба в день рождения бывшей жены и благодарность вместо ревности

Роксана Бабаян и Михаил Державин считались одной из самых счастливых и гармоничных пар на отечественной эстраде. Однако когда они познакомились, оба были несвободны.

Когда Михаил Державин встретил Роксану Бабаян, он уже 19 лет состоял в браке с дочкой легендарного маршала Семена Буденного Ниной. У них, к слову, была дочь Мария. Однако брак постепенно превратился в формальность. В свою очередь, Роксана Бабаян переживала кризис в союзе с музыкантом Евгением Томахом.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что Державин и Бабаян обратили внимание друг на друга в самолете во время гастролей в Казахстан. Это случилось в 1980 году.

Вот тут бы разразиться скандалу, но нет! Все участники этой истории нашли свое счастье. Оказалось, что Нина Буденная к тому времени была готова к новым отношениям и уже встречалась с художником Николаем Пономаревым. Она не держала зла на соперницу и публично высказала ей слова искренней благодарности. Появление эффектной артистки избавило ее от необходимости первой разрушать опостылевший брак.

Интересно, что Бабаян и Державин вскоре поженились, причем в день рождения его бывшей жены. Экс-супруги не только сохранили добрые отношения, но и подружились, передает aif.ru.

Артисты были вместе вплоть до смерти Михаила Державина в 2018 году. Детей у пары так и не было. А на днях, 30 мая, Роксана Бабаян отметила круглую дату. Ей исполнилось 80 лет.

