Кремль раскрыл реакцию Румынии на заявление Путина о дроне

Россия не получала официальной реакции румынских властей на заявление президента Владимира Путина о падении беспилотника в Румынии. Об этом рассказал в понедельник, 1 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля по просьбе журналистов ответил на вопрос о реакции румынских властей на предложение Путина представить России для изучения обломки беспилотника, упавшего на территории Румынии. Официальный Бухарест обвинил в случившемся Россию.

Как подчеркнул Дмитрий Песков, администрация президента России до сих пор не получила от Румынии какой-либо реакции на заявление Владимира Путина, сообщает ТАСС.

Тем временем румынский публицист Ион Кристою заявил, что многие в Румынии не верят официальной версии властей о якобы виновности России в инциденте с БПЛА. По словам Кристою, люди предполагают, что падение дрона было организовано "вместе с украинцами". Это "была уловка", чтобы ускорить подписание бумаг на поставки вооружений и усилить антироссийскую истерию.

Между тем румынский президент Никушор Дан допустил, что упавший в городе Галац дрон мог получить повреждения от действий украинских сил противовоздушной обороны (ПВО), из-за чего сменил траекторию и залетел на территорию Румынии.