В МВД опровергли массовые проверки пожилых водителей

Сообщения о том, что Госавтоинспекция России якобы начала с 1 июня масштабные проверки пожилых водителей, не соответствуют действительности. Об этом рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел генерал-майор полиции Ирина Волк.

Как подчеркнула Ирина Волк в своем MAX-канале, контроль за водителями транспортных средств осуществляется в соответствии с Порядком осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, утвержденным приказом МВД России от 2 мая 2023 года № 264.

Cсотрудники Госавтоинспекции помогают участникам дорожного движения, в том числе лицам пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации.

Годом ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что из проекта Стратегии повышения безопасности дорожного движения убрали пункт, который затрагивал интересы участников дорожного движения старше 60 лет. К такому решению руководство ведомства пришло после изучения мнения экспертного сообщества.

Между тем пожилые водители в силу наличия возрастных заболеваний могут создавать сложные ситуации на дорогах. В 2022 году в Подмосковье оперативные действия сотрудников ДПС спасли жизнь пенсионеру — пожилой водитель неожиданно потерял сознание прямо на трассе.