Капитан задержанного Францией танкера подтвердил российское гражданство

Подтвердилась информация посольства России в Париже о российском гражданстве капитана задержанного в Атлантике танкера Tagor. Об этом сообщил прокурор французского Бреста Стефан Келленберже.

Как сказано в заявлении прокурора, капитан танкера, который заявил, что является гражданином России, неоднократно отказался выполнять указания ВМС Франции. Поэтому возникла необходимость взять судно под контроль, утверждают французские власти.

По данным телеканала BFMTV, французские ВМС задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, якобы шедший из Мурманска под ложным флагом. На момент задержания экипаж судна насчитывал 23 человека, их гражданство не уточняется. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают действия Парижа незаконными и граничащими с пиратством.