Вот что на самом деле король Карл III думает о "несчастной" Меган Маркл

Герцогиня Сассекская находится в разладе с королевской семьёй с тех пор, как в 2020 году отказалась от статуса старшего работающего члена монархии. Несмотря на продолжающийся конфликт, Меган всегда отзывалась о короле с теплотой и уважением. О том, что американка близка с отцом Гарри говорит тот факт, что именно Карл III сопровождал Маркл к алтарю, ведь ее собственный папа не смог присутствовать на свадьбе.

Меган рассказывала об этом в документальном сериале Netflix, она назвала короля очень обаятельным человеком и благодарила его за доброту. "То, что он стал для меня свекром, было очень важно", — уверяла экс-актриса.

Но взаимны ли чувства Маркл? Королевский эксперт поделилась своим мнением о том, что король на самом деле чувствует к своей невестке, с которой отношения сейчас остаются напряжёнными. Оказывается, Карл III вовсе не считает жену младшего сына несчастной, как это пытаются представить в прессе.

"Отношения, которые были у Меган и Карла III в самом начале, значили для неё очень много. Король был очень заботлив по отношению к ней, и хотя говорят, что он дал ей прозвище „Вольфрам“, я думаю, он видел за этим нечто большее и воспринимал её как довольно уязвимого человека. Он также считал, что если приблизит её к себе, а не будет отталкивать, то сможет лучше контролировать любые её возможные действия", — заявила биограф Ингрид Сьюард сказала журналу New Magazine.

Меган также неоднократно тепло отзывалась о покойной королеве Елизавете II. Во время скандального интервью Опре Уинфри в 2021 году Маркл отметила, что бабушка Гарри ни разу не сказала ей грубого слова.

"Королева всегда была замечательна ко мне. Мы даже провели одно из первых официальных мероприятий вместе. Она сама пригласила меня присоединиться к ней, и мы поехали на поезде. Тем утром мы вместе завтракали, она подарила мне прекрасный подарок, и мне просто очень нравилось проводить время в её компании", — говорила Меган.