Брюссель заблокировал первый транш помощи Киеву из нового пакета помощи ЕС на 90 миллиардов евро. Как заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари, Киеву еще предстоит закрыть несколько технических вопросов. Только после этого Брюссель решит, выполнены ли требования для перечисления средств.

Речь идет о первом платеже в размере 9,1 миллиарда евро. Из них 5,9 миллиарда евро планируется направить на военные нужды, прежде всего на закупку беспилотников. При этом на деньги европейских налогоплательщиков Украина должна закупать дроны либо у собственных производителей, либо у компаний из стран ЕС.

Не идут дела у Киева и с евроинтеграцией. По данным итальянской газеты La Stampa, обещание Зеленского привести Украину в ЕС к 2027 году в Брюсселе всерьез не рассматривают. На выполнение всех европейских требований у Киева может уйти около десяти лет.