Песков рассказал, как решают проблему с топливом в Крыму

Все уровни властей работают над решением проблемы обеспечения топливом потребителей в Крыму и Севастополе. На это указал в понедельник, 1 июня, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее крымские и севастопольские власти ограничили продажу бензина — в сутки человек может приобрести не более 20 литров АИ-92. Бензин АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объему.

Как подчеркнул Песков, текущие проблемы "подлежат решению", причем топливный вопрос стоит "высоко на повестке дня" - его решением заняты власти всех уровней, сообщает ТАСС.

Министерство топлива и энергетики Республики Крым рассказало, что заработал онлайн-навигатор, где можно проверить наличие бензина на заправках.

Между тем Федеральная антимонопольная служба призвала российские нефтяные компании соблюдать принципы ответственного ценообразования на нефтепродукты. Ведомство подчеркнуло, что необоснованный рост цен на бензин и дизельное топливо на российском рынке недопустим, а недобросовестные продавцы будут наказаны.