Раздобревшая Надежда Бабкина махнула на себя рукой: "Не стесняюсь"

Надежде Бабкиной 76 лет и выглядит она восхитительно. Но артистка довольно часто сталкивается с критикой. Одни считают, что артистка слишком усердствует с уколами красоты, другие же уверены, что с годами она перестала следить за собой и располнела.

Бабкина сама спокойно относится к критике, а на колебания в весе давно махнула рукой.

Надежда Георгиевна честно призналась, что любит вкусную еду и ни в чем себе не отказывает. По словам певицы, обед из трех блюд помогает ей чувствовать себя бодрой и сохранять хорошее настроение. За весом артистка не следит, и не стесняется того, как она выглядит.

"Иногда хочется вот так вот налупениться всего, от души поспать... И конфетку могу съесть, и не одну. Кушать надо тоже с радостью, с аппетитом, с удовольствием. А если удовольствия нет, радости нет, хочется лечь, то и не кушаешь ничего", — поделилась Бабкина с "Пятым каналом".

Коллег, которые распробовали опасные уколы для похудения, Надежда Георгиевна не осуждает, но сама к таким методам прибегать не собирается. Бабкина прекрасно себя чувствует и считает, что это самое главное.