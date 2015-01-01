Владимир Путин наградил орденами "Мать-героиня" и "Родительская слава" девять многодетных семей. Президент вручал награды в Кремле

В зале - семьи, которые воспитывают 8, 10 и даже 15 детей, из разных регионов россии. И в том числе переехавшие из Франции супруги Сорлин. Семья живет в России с 2015 года, воспитывают десятерых детей. Решение о переезде приняли, когда на родине традиционные ценности стали ущемляться. Собрали вещи и иммигрировали. Два года назад супруги и все дети указом президента получили российское гражданство.

Владимир Путин еще раз отметил, что семьям, которые выступают за традиционные ценности, в России рады и готовы оказать поддержку

"Своим жизненным выбором вы доказываете - нет ничего важнее семейных ценностей. Государство же со своей стороны продолжит работу по всем направлениям", - добавил президент.