Краматорский укрепрайон ВСУ стал ближе. Наши военные сообщили, что "Южной" группировке войск удалось разгромить противника в Тихоновке. Село полностью освобождено. Активно наступают наши бойцы и в Константиновке. Противник практически целиком вывел остатки своих подразделений из частного сектора.

Юг Константиновки - весь за российскими войсками. Восток - больше чем наполовину. Также ВСУ начали стремительно терять контроль над многоэтажками на севере. Зеленский при этом продолжает рассказывать, что все не так плохо, как кажется. И требует новых санкций - и от европейцев, и от США. Якобы только так можно принудить Россию к переговорам.

Но Европа, пишет издание Bloomberg, уже всерьез обсуждает смягчение антироссийских санкций в части стоимости нашей нефти, которую Евросоюз пытается ограничивать. К этому подталкивает энергетический кризис, разразившейся из-за конфликта на Ближнем Востоке. Влияет он и на США, где поддержку киевского режима, сокрушаются сенаторы-демократы, президент Трамп тотально сократил.

Правда, разведданные американцы Киеву по-прежнему предоставляют. Как и доступ к системам связи "Старлинк", на которых строится взаимодействие ВСУ. В том числе и в плане управления беспилотниками, которые ежедневно атакуют гражданские объекты на территории России. Так что Вашингтону еще есть где и чем надавить на Зеленского, чтобы тот стал куда сговорчивее.

И польская пресса уверена, что эти рычаги президент Трамп совсем скоро задействует: "В феврале президент Трамп дал Киеву четыре месяца на окончание войны - этот срок истекает в июне. У Трампа имеется целый арсенал санкций, с помощью которых он может заставить Зеленского пойти на мир: требовать возврата средств, выделенных администрацией Джо Байдена, заморозить продажи оружия странам ЕС. Судя по последнему отчаянному письму Зеленского в Вашингтон, США почти прекратил поставки зенитных ракет, что создает для Украины серьезную угрозу. Это уже не сигнал, а откровенное послание: "Пора договариваться". И у Зеленского есть в лучшем случае несколько недель на то, чтобы спасти дипломатическим путем то, что еще осталось от Украины. А может быть, и от собственной власти?".

Впрочем, польская пресса, возможно, несколько сгущает краски. Потому как сейчас у Варшавы и Киева в отношениях кризис. Все из-за пособника нацистов Мельника, останки которого Зеленский вывез из Люксембурга и торжественно перезахоронил на Украине. В канцелярии президента Польши уже потребовали от Зеленского извинений.