По всей стране стартовал ЕГЭ: вот как это было

Волнение перед единым госэкзаменом каждый из выпускников переживает по-своему. Кто-то шутит, а кто-то верит в приметы. Как могут поддерживают детей учителя.

В первый день ЕГЭ сдавали 232 тысячи одиннадцатиклассников - их принимали 3,5 тысячи школ в России и за рубежом. Процедура для всех едина. Сразу стартовали экзамены по трем предметам - химии, истории и литературе. Что именно сдавать, дети выбирали сами, исходя из своих планов на поступление вузы. Гуманитариям, например, обычно нужна литература. И там одно из самых сложных заданий - сочинение.

Литературу в этом году выбрали 40 тысяч школьников. Историю - 90 тысяч. Связано это в том числе с тем, что многие вузы меняют правила поступления и добавляют в список экзаменов историю. А больше всего выпускников в первый день - 100 тысяч - пришли сдавать химию. Виден явный тренд роста популярности медицинских, инженерных и технологических специальностей.

В этом году ЕГЭ исполнилось 25 лет. Тогда, в самом начале единый госэкзамен критиковали. Кто то за задания, где, словно в игре "крестики - нолики", нужно было выбрать правильный ответ. А кто-то и за то, что избранным школьникам высокие балы могли просто "нарисовать". Сегодня в Минпросвещения ЕГЭ называют одной из самых честных и объективных систем оценки знаний в мире. Задания стали заметно сложнее, они передаются по защищенным каналам связи и распечатываются прямо в аудитории на глазах у выпускников.

А вот как теперь учеников досматривают перед экзаменом - строго не касаясь тела. Регламент изменили после случаев, когда детей обыскивали слишком тщательно.

"Прикасаться нельзя. У нас для этого металлоискатель. Поэтому мы осматриваем осторожно, бдительно. Не прикасаясь к учащимся. Личные вещи мы не досматриваем", - рассказала Ольга Зиновьева, сотрудник штаба организации ЕГЭ в школе №4 города Ярославля.

В каждой аудитории и так установлены камеры - списать не получится. Теперь кадры еще и анализирует искусственный интеллект. А за правами детей в том числе следят общественные наблюдатели, и к этому стали активнее привлекать родителей. В Москве, например, на ЕГЭ работает около 3 тысяч наблюдателей.

"Большинство - это родительская общественность. Которая нацелена на то, чтобы посмотреть процедуру проведения экзамена, чтобы соблюдался порядок, чтобы не было никаких неприятных ситуаций с выпускниками", - отметила Тамара Романова, заместитель начальника Управления государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента образования и науки города Москвы.

Экзамены будут идти до 25 июня. Всего их сдают 750 тысяч человек, и у каждого выпускника благодаря ЕГЭ равные шансы поступить в любой вуз страны.