Иран приостанавливает переговоры с США

Из-за продолжающихся ударов Израиля по Ливану Иран приостанавливает обмен сообщениями с США в рамках переговорного процесса, сообщает Tasnim.

Уточняется, что также Тегеран принял решение полностью заблокировать Ормузский пролив и "активизировать другие фронты", в том числе Баб-эль-Мандебский пролив.

Официальных заявлений по этому поводу пока не было.

Ранее иранские военные нанесли удар по базе ВВС США. С этой базы американцы прежде атаковали позиции армии Ирана.

Затишье перед бурей: Трамп держит Иран в напряжении - читайте подробности на сайте "ТВ Центра".