Песков отреагировал на заверения стран Балтии в непредоставлении коридора для дронов ВСУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался относительно пролета украинских беспилотников через воздушное пространство стран Балтии. Руководство прибалтийских республик при этом уверяет, что не санкционировало атаки дронов ВСУ на Россию через свое небо.

Как отметил официальный представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать происходящее, эта ситуация находится в компетенции Министерства обороны: "Это должны оценивать наши специалисты, они же обладают точными данными. Главное, чтобы специалисты военные это оценивали" (цитаты по ТАСС).

Ранее эстонские власти попытались свалить вину за инциденты с украинскими дронами на Россию. Хотя киевский режим признал принадлежность БПЛА и извинился перед своими спонсорами, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что считает появление беспилотников на эстонской территории следствием "провокаций России".

Между тем в Вашингтоне признались, что встревожены обострением отношений между Россией и прибалтийскими государствами. Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что американские власти внимательно следят за ситуацией и взаимодействуют с НАТО, ведь "всегда есть опасения по поводу эскалации".