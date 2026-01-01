Кремль сгустил интригу вокруг главного гостя ПМЭФ

Оглашать заранее фамилию главного гостя Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2026 году организаторы не станут. Об этом заявил в понедельник, 1 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля в ответ на попытки журналистов выяснить, кто станет "гвоздем программы" на ПМЭФ-2026, а также кто будет вести пленарное заседание с участием российского лидера, "никогда заранее этого не говорим" (цитаты по ТАСС).

Ранее Песков подчеркивал, что "всегда президент принимает участие, всегда выступление" на ПМЭФ — не станет исключением и 2026 год. В этом году выступление Владимира Путина "тоже будет содержательное", хотя вдаваться в детали представитель Кремля отказался, предложив дождаться мероприятия.

Сам российский лидер тоже отказался раскрывать подробности "субстантивного наполнения, содержания" своей будущей речи под шутливым предлогом: "А то вы сами не приедете — вам все заранее будет ясно, неинтересно слушать".

При этом в обращении к участникам, организаторам и гостям XXIX Петербургского международного экономического форума Владимир Путин выразил убежденность в том, что традиционно насыщенные и ориентированные на результат дискуссии поспособствуют выработке новых эффективных решений во всех сферах экономической и социальной жизни.