Анжелике Тартановой, лишившейся половины черепа, вернули красоту: вот как сейчас выглядит модель

Модель Анжелика Тартанова едва не погибла в конце ноября прошлого года. Девушка попала в больницу без сознания. Было установлено, что ее избили до полусмерти. Несколько дней модель провела в коме, врачи удалили ей часть черепа. Спасти жизнь Анжелике удалось, но она забыла все, что произошло перед комой.

Следователи выяснили, что избил девушку ее любовник. Анжелика помнит, что жила с Дмитрием Кузьминым, но не может и предположить, из-за чего возлюбленный на нее напал. Тартанова говорит, что Кузьмин хороший человек и никогда ранее не делал ей ничего плохого. Более того, девушка простила своего обидчика.

2 мая стало известно, что Дмитрий скончался. По предварительным данным, у мужчины остановилось сердце на фоне переживаний из-за скандальной истории. Дмитрий сильно нервничал, у него обострились старые проблемы. Кузьмин перенес две операции на сердце, но старания медиков были напрасны.

Но на этом скандальная история не закончилась. Тартанова пришла в себя и теперь критикует фонд, который собирал деньги ей на лечение. Модель появилась на шоу "Пусть говорят" и заявила, что реабилитация ей была не нужна. При этом Анжелика призналась, что у нее не было средств, оплачивать дорогостоящие операции.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Когда модель появилась перед зрителями, многие отметили, что выглядит она гораздо лучше. Медикам удалось сотворить настоящее чудо. "Благодаря работе нейрохирургов, многие функции восстановились", — сообщила Анжелика.

У Тартановой заметно отрасли волосы, теперь они прикрывают чудовищный шрам. Модель предстала перед зрителями в студии на каблуках в стильном пиджаке. Анжелике удалось вернуть свою красоту. Но говорить о полном восстановлении невозможно. Сожитель нанес непоправимый вред здоровью девушки — у нее все еще проблемы с памятью, речью и другие осложнения.