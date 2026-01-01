МЧС опровергло запрет парковки электрокаров на необорудованных стоянках

В России не вводили штрафы для владельцев электромобилей за парковку на необорудованных стоянках. Об этом рассказали в понедельник, 1 июня, в МЧС.

Ведомство уточнило, что в стране начал действовать свод правил 551.1311500.2026 "Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности". Однако он не ужесточает административную ответственность для нарушителей пожарной безопасности и не устанавливает запрет на парковку электромобилей — ограничений по размещению мест для электромобилей на открытых парковках нет.

Требования нового свода правил распространяются только на проектирование и строительство новых автомобильных стоянок, не затрагивая уже эксплуатируемые объекты, сообщает ТАСС.

Тем временем пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщила, что более тысячи обладателей электромобилей получили разрешение на бесплатную парковку электромобилей в платных зонах парковки на территории региона, оформив его через портал "Госуслуги".

Электромобили набирают популярность во всем мире, причем не последнюю роль сыграл конфликт на Ближнем Востоке. Как пишет Financial Times, прогноз Международного энергетического агентства отводит электромобилям и гибридам по итогам 2026 года примерно 30% мирового автомобильного рынка. В частности, в Европе продажи таких средств передвижения могут увеличиться на 20%, а их доля достигнет трети всех проданных автомобилей.