Медведев поздравил Пашиняна с днем рождения напоминанием о судьбе Троцкого

Премьер-министр Армении Никол Пашинян "пошел опасной тропинкой тов. Троцкого". Об этом заявил в понедельник, 1 июня, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Как написал политик в своем MAX-канале, Пашинян ответил на призыв провести референдум о том, в каком интеграционном объединении состоять Армении — ЕАЭС или ЕС — по формуле Троцкого: "Ни войны, ни мира, а армию распустить". В случае с Арменией, заявил Медведев, это означает, что "ничего не будем решать на референдуме, пока нас не позовут в ЕС", но "до того будем пользоваться всеми льготами ЕАЭС, умело зарабатывая на России и других странах Союза".

Поздравляя Пашиняна с днем рождения, Медведев напомнил, что "извилистая тропинка Троцкого закончилась для него весьма трагично".

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров лаконично прокомментировал заявление главы армянского кабмина Никола Пашиняна о том, что его страна может преуспевать и без сотрудничества с Россией. Дипломат заявил, что если Пашинян действительно считает, что без России Армения будет богатеть, то "пусть обеспечит".

До того официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что "визит Макрона и Зеленского в Ереван без последствий не остался — "европейские ценности" налицо". Так спикер МИД прокомментировала истерический выпад Пашиняна в ответ на критическое замечание избирательницы.