Могилы нет? Что стало с прахом актрисы Людмилы Арининой, наследство которой досталось Ирине Пеговой

Актриса Людмила Аринина скончалась 14 марта. Ей было 99 лет. Артистка встретила смерть в полном одиночестве. У нее не осталось ни детей, ни внуков.

Аринина продолжала работать до тех пор, пока на это были силы. Она играла в театре "Мастерская Петра Фоменко", снималась в фильмах и сериалах. Лишь в 90 лет Аринина завершила карьеру, сыграв последнюю роль в сериале "Склифосовский".

Последние дни коллеги скрасила Ирина Пегова. Актриса регулярно навещала Аринину, помогала ей с домашними делами. Ирина и Людмила Михайловна сдружились несколько лет назад на съемках. Пегова сочувствовала Арининой и старалась скрасить ее одиночество. Именно Ирине и досталось наследство прославленной артистки — квартира в центре Москвы и дача под Истрой.

Пегова не комментирует решение коллеги, но и от наследства не отказалась. Хотя племянники Арининой пытались отсудить свою долю, у них ничего не вышло.

Историю с наследством актрисы обсуждает всю страна, но оказалось, что никто не знает, где похоронена Людмила Михайловна. Известно, что актрису кремировали, но куда дели ее прах — неизвестно. Почти три месяца нет информации о том, где похоронена Аринина.

Урну с прахом могли подхоронить к мужу актрисы в колумбарий на Николо-Архангельском кладбище, но там ничего не менялось уже несколько лет. Андрей Малахов попытался найти захоронение звезды фильма "Гостья из будущего", даже связался с Саратовской областью, где родилась и первые годы жила Людмила Михайловна, но и там сказали, что могилы актрисы у них нет.