Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки по нашим гражданским объектам нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ в шести городах и двух областях Украины. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Николаеве, Днепропетровске, Кировом роге, Сумах, Хмельницкой области и в подконтрольной Киеву части Запорожья. Наступление по всем фронтам идет в зоне спецоперации.

Сокрушительное поражение врагу наносит артиллерия. На Добропольском направлении залпом "Урагана" накрыли пункт временной дислокации боевиков, сорвав ротацию живой силы противника на переднем крае. В Днепропетровской области по вражескому опопорнику ударили самоходные гаубицы. Огонь в режиме реального времени корректировали операторы БПЛА, они же зафиксировали уничтожение цели.

Расчеты войск беспилотных систем держат воздушное пространство под контролем, пресекая попытки неприятеля провести разведку и перейти в наступление. Для этого в небо отправляют маленькую и юркую "Молнию-2", она стремительно взлетает и берет вражеский беспилотник на таран.

Не дает врагу передышки армейская авиация. На кадрах - сверхзвуковой Су-34. Получив координаты вражеской цели, экипаж оперативно поднимает истребитель в воздух. Бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции ложатся точно в заданный квадрат. Опорник ВСУ ликвидирован. Пилоты возвращаются на аэродром базирования и готовятся к новым вылетам.