Временную поверенную в делах Литвы в России Йоланту Тубайте вызвали в понедельник, 1 июня, в российское Министерство иностранных дел.

Как уточняет ведомство на своем официальном сайте, основанием для вызова дипломата стали планы литовских властей по ликвидации в Вевисе захоронения советских солдат и офицеров, павших в боях за освобождение Литвы от фашистов.

Москва заявила протест против варварских планов в отношении могил советских воинов, подчеркнув, что осквернение и уничтожение таких захоронений является преступлением по российскому законодательству. Все лица, несущие за это персональную ответственность, хорошо известны.

Ранее в Службе внешней разведки России разоблачили планы массового уничтожения военных мемориалов в Латвии — местные власти решили омрачить празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Согласно циничному замыслу, один из "поисковых отрядов" согласился "за разумную плату" надругаться над могилами и сфабриковать протоколы раскопок об отсутствии следов захоронения.

Между тем в ФРГ отметили, что введение в российском законодательстве наказания за отрицание геноцида советского народа является мощным сигналом Москвы странам, допускающим демонтаж и осквернение захоронений бойцов, павших в борьбе с фашизмом.