"Топили и уничтожали": Цискаридзе раскрыл, кто разрушил жизнь Волочковой

Николай Цискаридзе является признанным авторитетом в мире балетного искусства. В его послужном списке огромное количество постановок и выступлений на самых высоких уровнях. Таких же высот могла бы добиться и Анастасия Волочкова, но в один момент ее карьера пошла под откос.

Скандальный имидж артистки не дает покоя многим критикам и недоброжелателям. Ее балетные способности злопыхатели то и дело ставят под сомнение, считая ее карьеру полным провалом. У Цискаридзе на этот счет слегка иное мнение. Он считает, что "королева шпагата" была одарена и подавала большие надежды, просто в какой-то момент организм не справился с уровнем нагрузок. "Настя в какой-то момент стала уязвима", – говорит артист.

Цискаридзе в интервью "Комсомольской правде" раскрыл, почему с его коллегой случилась такая трагедия. Николай намекнул, что знает имена людей, разрушивших жизнь Анастасии.

Волочкову, по словам артиста, затравили ее же воздыхатели. Когда экс-прима встречалась с главным спонсором Большого театра, худруки и труппа носили ее на руках, однако все быстро кончилось. "И эти же люди топили, уничтожали ее", – недоумевает Цескаридзе.

Отметим, что сама Волочкова не считает, что ее карьера разрушена. Анастасия все еще выходит на сцену, она поставила свое собственное шоу. Кроме того, балерина запела. Она часто выступает в московских ресторанах и очень гордится, что стала певицей. Волочкова призналась, что ее благословила сама Алла Пугачева.