Росздравнадзор опроверг дефицит онкопрепаратов с платиной

Около 700 тысяч упаковок онкологических препаратов с платиной находится в гражданском обороте в России. Об этом рассказали в понедельник, 1 июня, в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

Ведомство отреагировало на публикации ряда средств массовой информации о якобы дефиците таких лекарств. Авторы статей предполагались, что нехватка препаратов с платиной могла быть спровоцирована подорожанием этого металла.

Однако Росздравнадзор привел данные системы маркировки лекарств, опровергающие слухи о дефиците онколекарств с платиной. Так, остатки лекарственных препаратов с МНН "Карбоплатин" превышают 253 тысяч упаковок, с МНН "Цисплатин" – 168 тысяч упаковок, с МНН "Оксалиплатин" – 270 тысяч упаковок, сообщает АГН "Москва".

Этому предшествовало заявление заместителя министра здравоохранения России Сергея Глаголева о том, что наша страна располагает запасами жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в таком количестве, которого хватит для обеспечения потребностей граждан в течение восьми месяцев. При этом цены на такие лекарства выросли не выше уровня инфляции.

Глава кабмина Михаил Мишустин отмечал, что в рамках реализации стратегии развития фармацевтической промышленности доля отечественных разработок в области лекарственных препаратов будет увеличиваться. Это поможет исключить сбои поставок медикаментов в больницы и аптеки, а также укрепить технологический суверенитет России.