Захарова сравнила ВСУ с "обезьяной с гранатой"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев фактически действует как "обезьяна с гранатой".

По словам спикера внешнеполитического ведомства, нанося удары иностранным оружием по ЗАЭС, Украина создает угрозы в том числе для стран Запада, которые ей это оружие и поставляют.

"Основная ответственность за происходящее лежит именно на западных хозяевах Украины", - указала дипломат, которую цитирует РИА Новости.

Ранее удар ВСУ по Запорожской АЭС поразил здание машинного зала энергоблока. В результате оказалась повреждена внешняя стена, в которой образовалась дыра.

