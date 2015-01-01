Путин вручил ордена многодетным родителям из разных регионов России

В Международный день защиты детей в Кремле - не просто награждение многодетных семей. А родителей, которые решились воспитать больше семи детей. И сегодня в Кремле тот редкий случай, когда можно поиграть в игрушки.

И сразу видно главное отличие больших семей. Никто не капризничает, Каждый занят своим делом, все друг другу помогают. Татьяна и Александр из Херсонской области воспитывают 13 детей. И скоро ждут еще прибавление. Рядом любимые дети, которые с самого раннего возраста знают, что такое труд, и помогают во всем.

В семье Андрея и Натальи Автаевых из Мордовии между детьми разница в 20 лет. Старшему 27, а младшая только окончила детский сад. Наталью многие уговаривали остановится и не рожать так много детей, даже родные. Но потом все смирились. что семья живет по принципу "чтобы наших было много". Пример родителей воодушевляет и уже взрослых детей. Они тоже мечтают о большой семье.

Впервые со времен коронавируса президент России Владимир Путин вручил ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава" в Кремле в очном формате - в Екатерининском зале Кремля, а не по видеосвязи.

"Своим жизненным выбором вы вновь доказываете: нет ничего важнее подлинных семейных ценностей. Именно они дают самую надёжную опору. И нет для человека счастья большего, чем быть родителем, изо дня в день видеть, как познают мир, взрослеют дети. Сбережение традиционных семейных устоев, защита детства, уважение к старшим, к родительскому труду – все это важнейшие вещи, которые объединяют наше общество, передаются из поколения в поколение, помогают нам всем вместе уверенно идти вперед. Особо отмечу и то, что в целом ряде стран, к сожалению, традиционные семейные ценности фактически пытаются отменить. И мы будем оказывать поддержку тем, кто, столкнувшись с таким давлением, приезжает жить, работать, воспитывать детей именно в Россию. Добро пожаловать", - сказал президент.

Под этими словами Владимир Путин подразумевал семью Сорлин из Франции. Пара переехала в Россию в 2015-м. На родине главу семейства Фабриса преследовали за организацию митингов против однополых браков. В нашей стране они с супругой нашли те ценности, которых им не хватало во Франции. Из десятерых детей четверо родились уже в России.

Один из главных вопросов ко всем матерям-героиням, как имея столько детей, оставаться женственной и красивой. Ответ знают в семье Ольги и Юрия Власовых из Тюмени: "Наверно, это любовь. Столько детей - больше любви. Наверное, другого объяснения у меня нет".

В семье Власовых - 8 детей. Старшему 30, младшему 8. И уже четыре внука.

"Ну, конечно, были определенные напряжения. То есть я немножко переживал по этому поводу, сомневался. Но супруга пересилила мои сомнения", - говорит Юрий.

Тем более, когда дети подрастали и становилось понятно: большая семья - это гарантия взаимовыручки в любых ситуациях.

Детские смех и плач заметно оживили обстановку в Кремле. Президент признался, что отвык от такого: "Честно говоря, немножко теряешься, когда оказываешься в такой аудитории. Аудитория для меня, прямо скажем, непривычная. Один из выступавших сказал, что мы ничего героического не совершаем. Вы совершаете свой подвиг каждый божий день. Каждый день вы совершаете подвиг".

И при этом добавил - государство со своей стороны продолжит помогать семьям по всем важным направлениям: "Государство же, со своей стороны, продолжит работу по всем направлениям, которые важны и значимы для родителей, для российских семей. Это качественное, современное образование и здравоохранение, в том числе детское, в самом широком смысле комфортная среда для жизни в городах и поселках".

Главное - создать такие условия, чтобы каждый ребенок смог раскрыть свои способности, найти любимое дело. И чтобы результатами гордились не только родители, но и вся страна.