Собянин: Поддержка юных талантов - один из ключевых приоритетов Москвы

В зале - шум и радостные аплодисменты, за кулисами - строгая тишина, сосредоточенные лица. Здесь юные музыканты, художники, танцоры. Им от 7 до 18 лет, и все они - лауреаты премии мэра Москвы в сфере культуры и искусства.

Поддержка юных талантов - один из ключевых приоритетов Москвы. Сегодня наградили победителей этого учебного года. 102 участника получили награды в 34 номинациях. Обладателем Гран-при стал Эмир Басим Закариа, ученик Детской музыкальной школы при Московском государственном колледже музыкального исполнительства имени Ф. Шопена", - написал в своем канале в Мах Сергей Собянин.

В этом году конкурс бьет все рекорды - больше полутора тысяч заявок. И только сотня сильнейших. Отбор был слепым и непредвзятым. Жюри смотрело и слушало душу, не видя лица. Победила чистая энергия. И помимо почета и признания, лауреаты получают гранты от 70 до 300 тысяч рублей. Чтобы покупать новые инструменты, ездить на мастер-классы к мэтрам и творить, не оглядываясь назад.

"Добавили новые номинации, которые дали возможность ребятам, которые раньше вообще не могли подать на этот конкурс заявки. То есть добавились художественные направления – это номинация дизайна и номинация по декоративно-прикладному искусству", - рассказал Алексей Фурсин, руководитель Департамента культуры города Москвы.

Для этих юных талантов сцена уже роднее дома. Но, даже будучи уверенными в своих способностях, признаются - выходя к зрителю, всегда немного волнуются. И добавляют - это одно из любимых ощущений для творческого человека.

Сергей Собянин назвал этих детей гордостью столицы. А они о себе говорят скромно – "нам просто повезло". Но за этим "везением" стоит колоссальный ежедневный труд, который не каждому взрослому под силу. И аплодисменты в зале - и будущему Москвы, и настоящему. Потому что пока эти дети держат смычки, кисти и день за днём надевают пуанты и примеряют исторические костюмы, культурный код столицы остается живым и настоящим.