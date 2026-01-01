В День защиты детей Михаил Мишустин наградил лауреатов премии правительства в области детской и подростковой литературы.

Галина Гриченко отмечена за поэтическое произведение для подростков. Григорий Кружков - лауреат за лучшие детские стихи. В номинации проза для детей победила писательница Юлия Симбирская.

Лучшие книжные иллюстрации - у художницы Надежды Бугославской. Премия за вклад в развитие детской литературы в 2026 году присуждена иллюстратору Александру Трауготу.

В своем поздравлении премьер отметил вклад авторов в воспитание подрастающего поколения. Ведь книги закладывают важные жизненные ориентиры. Правда, сейчас, посетовал Михаил Мишустин, окунуться в мир книг юным читателям мешают гаджеты.

"Надо, конечно, наших детишек защищать от того, чтобы они не проводили за играми очень много времени, со своими телефонами. Для всех это, к сожалению, сегодня проблема. И для ребят проблема. Они привыкают к быстрой смене картинки, иногда теряя фокус на более важных вещах – как на занятиях, школьных предметах, так и на чтении художественной литературы, приключенческой. И, конечно же, тоже хочется вернуть этот интерес к ребятам. Но это невозможно сделать без вас, без школы и без семьи. Мне кажется, мы обязательно должны помнить об этом. И конечно, надо дарить ребятам веру в чудеса. А это как раз в том числе формирует и литература", - отметил премьер.